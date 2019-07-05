Власти Азербайджана ежегодно будут выделять $2,3 млрд на реализацию пакета соцреформ – Бабаев

Распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиев о повышении минимальной зарплаты, отдельных зарплат и пенсий, подписанные в 2019 году, охватят в общей сложности 4,2 млн граждан, отмечает министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

«Два важных социальных пакета, принятых главой государства, являются историческими решениями. В общей сложности эти соцпакеты охватят 4,2 млн граждан. Для реализации предусмотренных мер государство ежегодно будет выделять 3,9 млрд манатов (около $2,3 млрд по текущему курсу)", - отметил Бабаев в своей статье в официальных СМИ.

Как сообщалось ранее, с 1 марта размер минимальной зарплаты в стране увеличен до 180 манатов, минимальной пенсии – до 160 манатов, президентской стипендии – до 210 манатов.

Кроме того, с 1 марта 2019 года ежемесячная президентская пенсия семьям воинов-интернационалистов, погибших, пропавших без вести и объявленных погибшими решением суда, выполняя свой долг в составе советских войск в Афганистане, повышена с 220 до 300 манатов, на 50% увеличены размеры ежемесячных пособий вынужденных переселенцев.

В июне президент Ильхам Алиев подписал очередной пакет распоряжений о повышении с 1 сентября 2019 года зарплат бюджетников. В частности, на 50% увеличится денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, на 20% - зарплата учителей, прошедших диагностическую оценку, на 40% - минимальная заработная плата, на 40% - зарплата ряда госслужащих.

Кроме этого, с 1 октября 2019 года минимальная пенсия увеличится на 25%.

А.Мамедов