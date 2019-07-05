Власти Азербайджана ежегодно будут выделять $2,3 млрд на реализацию пакета соцреформ – Бабаев

Распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиев о повышении минимальной зарплаты, отдельных зарплат и пенсий, подписанные в 2019 году, охватят в общей сложности 4,2 млн граждан, отмечает министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
«Два важных социальных пакета, принятых главой государства, являются историческими решениями. В общей сложности эти соцпакеты охватят 4,2 млн граждан. Для реализации предусмотренных мер государство ежегодно будет выделять 3,9 млрд манатов (около $2,3 млрд по текущему курсу)", - отметил Бабаев в своей статье в официальных СМИ.
Как сообщалось ранее, с 1 марта размер минимальной зарплаты в стране увеличен до 180 манатов, минимальной пенсии – до 160 манатов, президентской стипендии – до 210 манатов.
Кроме того, с 1 марта 2019 года ежемесячная президентская пенсия семьям воинов-интернационалистов, погибших, пропавших без вести и объявленных погибшими решением суда, выполняя свой долг в составе советских войск в Афганистане, повышена с 220 до 300 манатов, на 50% увеличены размеры ежемесячных пособий вынужденных переселенцев.
В июне президент Ильхам Алиев подписал очередной пакет распоряжений о повышении с 1 сентября 2019 года зарплат бюджетников. В частности, на 50% увеличится денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, на 20% - зарплата учителей, прошедших диагностическую оценку, на 40% - минимальная заработная плата, на 40% - зарплата ряда госслужащих.
Кроме этого, с 1 октября 2019 года минимальная пенсия увеличится на 25%.
А.Мамедов
Азербайджан через Visa и MasterCard пресек незаконный сбор средств в Карабахе
Сотрудничество Баку и Вашингтона носит характер стратегического партнерства – президент Алиев
Гражданская оппозиция в Судане заявляет о победе в длительном противостоянии с военными
Баку предлагает Пекину расширить связи в сферах торговли, транспорта, инвестиций и туризма
Транснефть решила подключить Комсомольский НПЗ к ВСТО, до 2021г прокачка будет меньше 8 млн т в год
Глава LUKOIL-Bulgaria Златев оставил пост после 20 лет работы
ГААД получит около 5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Госкомитет по градостроительству и архитектуре до 2022г подготовит генпланы 16 городов Азербайджана
ГААД получит 12,7 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
Jaguar Land Rover инвестирует 1 млрд фунтов в строительство электромобилей в Великобритании
Ситуация с ДРСМД подрывает доверие к другим договорам с РФ - НАТО
В НАТО не видят стремления РФ вернуться к соблюдению ДРСМД - Столтенберг
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Успешно продолжается кампания « Принеси Визу, Получи ВИЗУ»
Путин 4 июля нанесет визит в Италию - Кремль
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США