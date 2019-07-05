В Тегеране звучат угрозы захватить британский танкер в ответ на захват иранского в Гибралтаре

В Тегеране в пятницу выступили с угрозами захватить британский танкер в случае, если власти Гибралтара не освободят задержанный иранский танкер.

"Обязанность Ирана заключается в том, чтобы действовать аналогично и захватить британский танкер, если иранский танкер не будет освобожден незамедлительно", - написал в твиттере секретарь иранского Совета целесообразности Мохсен Резайе.

Накануне стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

В связи с происшествием в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране.

"После незаконного захвата иранского нефтяного танкера в Гибралтаре королевской морской пехотой Великобритании, посла Великобритании в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел", - заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.