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Регион 05.07.2019 13:34

В Тегеране звучат угрозы захватить британский танкер в ответ на захват иранского в Гибралтаре

В Тегеране в пятницу выступили с угрозами захватить британский танкер в случае, если власти Гибралтара не освободят задержанный иранский танкер.

"Обязанность Ирана заключается в том, чтобы действовать аналогично и захватить британский танкер, если иранский танкер не будет освобожден незамедлительно", - написал в твиттере секретарь иранского Совета целесообразности Мохсен Резайе.

Накануне стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

В связи с происшествием в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране.

"После незаконного захвата иранского нефтяного танкера в Гибралтаре королевской морской пехотой Великобритании, посла Великобритании в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел", - заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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Тэги: ИРАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТАНКЕР, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]