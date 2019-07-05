Во Франции ожидают завершения первой транзакции с помощью INSTEX в ближайшие дни

Специальный платежный механизм для торговли с Ираном в обход санкций США INSTEX завершит первую транзакцию в ближайшие дни, сообщил министр финансов и экономики Франции Бруно Ле Мэр.

"Мы хотим, чтобы INSTEX вступил в силу через несколько дней, и я надеюсь, что мы сможем заработать через несколько дней. Надеюсь, что первая транзакция будет завершена через несколько дней", - цитирует в пятницу министра иранский телеканал "Пресс-ТВ".

В 2018 году Великобритания, Германия и Франция обещали создать специальный механизм для бартерных сделок с Ираном в обход американских санкций. Механизм был создан, но долгое время его не удавалось запустить.

В конце июня на заседании совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы евротройка объявила о запуске этого механизма.

Однако замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, участвовавший в заседании, заявил, что данный шаг европейцев не достаточен и не отвечает ожиданиям Тегерана.

Иран настаивает, чтобы действие данного механизма распространялось на экспорт иранской нефти, однако страны ЕС не готовы к этому.

8 мая Иран дал европейцам 60 дней на то, чтобы выполнить его требование. В противном случае Тегеран начнет обогащать уран выше оговоренного в СВПД уровня и вернет тяжеловодный реактор в Араке в состояние, когда он может производить оружейный плутоний. В минувшую среду президент Ирана Хасан Рухани подтвердил, что данные шаги будут предприняты с 7 июля.

СВПД был заключен в июле 2015 года в Вене "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки и возобновлении действия односторонних санкций в отношении Ирана, в том числе в отношении нефтяного сектора страны.

1ак ав

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