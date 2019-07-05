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Дальнее зарубежье 05.07.2019 15:41

Папа Римский высоко оценил усилия России по защите христианских святынь в Сирии - Песков

Президент РФ Владимир Путин и папа Римский Франциск на встрече в Ватикане обсуждали ситуацию с христианскими святынями в Сирии и вклад России в их сохранение, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сирия обсуждалась. Сохранность христианских святынь в Сирии обсуждалась, и высоко были оценены усилия России по сохранению и защите этих святынь", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что затрагивались и другие аспекты, связанные с сирийским сюжетом.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОНТИФИК, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]