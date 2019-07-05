Папа Римский высоко оценил усилия России по защите христианских святынь в Сирии - Песков

Президент РФ Владимир Путин и папа Римский Франциск на встрече в Ватикане обсуждали ситуацию с христианскими святынями в Сирии и вклад России в их сохранение, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Сирия обсуждалась. Сохранность христианских святынь в Сирии обсуждалась, и высоко были оценены усилия России по сохранению и защите этих святынь", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что затрагивались и другие аспекты, связанные с сирийским сюжетом.