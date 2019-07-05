Песков: сделка с Турцией по С-400 реализуется по плану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с объявлением в СМИ даты отправки первой партии С-400 в Турцию 7 июля подтвердил, что этот контракт реализуется по графику.
"От Кремля могу подтвердить, что сделка по С-400 реализуется по плану", - сказал Песков журналистам на просьбу подтвердить эту информацию.
Утром в пятницу турецкий телеканал Хабертюрк со ссылкой на собственные источники сообщил, что первая партия российских комплексов С-400 в Турцию будет загружена в самолеты 7 июля и поступит в Турцию на следующей неделе. По данным собеседников телеканала, груз будет направлен с одной из российских военных баз на двух военно-транспортных самолетах.
Кроме того, отмечает телеканал, к понедельнику в Турцию прибудут российские технические специалисты, которые будут наблюдать за установкой комплексов.
Глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир накануне сообщил журналистам, что российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 должны будут поступить в Турцию на следующей неделе. "Вы увидите, когда они поступят на следующей неделе", - сказал он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что, как и планируется, российские С-400 будут поставлены в Турцию в первой половине июля. Сделка предполагает совместное производство ЗРС, а также передачу турецкой стороне некоторых технологий.
Ранее информированный российский источник сообщил "Интерфаксу", что Россия может начать поставки Турции ЗРС С-400 в первой половине июля.
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