Берлускони пообещал продолжить борьбу против санкций в отношении РФ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу заявил, что его партия Forza Italia ("Вперед, Италия") считает антироссийские санкции несправедливыми и выступает против них.
"Партия Forza Italia будет продолжать свои усилия по преодолению несправедливого и неэффективного механизма санкций против России - это находит все больше поддержки в нашей стране и в Европе", - написал Берлускони в фейсбуке.
"Вчера вечером я встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме. Интервью (Путина изданию "Коррьере делла сера" - ИФ) являлось поводом подтвердить отношения уважения и сердечной дружбы между нами, а также фундаментальную важность отношений между Россией и Италией, Россией и Европой", - подчеркнул итальянский политик.
Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.
Накануне визита президент РФ заявил газете "Коррьере делла сера", что у России "особые, проверенные временем отношения с Италией". "Этот капитал взаимного доверия и партнерства мы высоко ценим", - отметил он.
При этом Путин подчеркнул, что Россия не хотела распространять ограничения на экономические связи с Италией, но за санкции голосовали все страны ЕС.
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