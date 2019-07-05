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Берлускони пообещал продолжить борьбу против санкций в отношении РФ

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в пятницу заявил, что его партия Forza Italia ("Вперед, Италия") считает антироссийские санкции несправедливыми и выступает против них.

"Партия Forza Italia будет продолжать свои усилия по преодолению несправедливого и неэффективного механизма санкций против России - это находит все больше поддержки в нашей стране и в Европе", - написал Берлускони в фейсбуке.

"Вчера вечером я встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Риме. Интервью (Путина изданию "Коррьере делла сера" - ИФ) являлось поводом подтвердить отношения уважения и сердечной дружбы между нами, а также фундаментальную важность отношений между Россией и Италией, Россией и Европой", - подчеркнул итальянский политик.

Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

Накануне визита президент РФ заявил газете "Коррьере делла сера", что у России "особые, проверенные временем отношения с Италией". "Этот капитал взаимного доверия и партнерства мы высоко ценим", - отметил он.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не хотела распространять ограничения на экономические связи с Италией, но за санкции голосовали все страны ЕС.

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Тэги: ИТАЛИЯ, РОССИЯ, ПОЛИТИК, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]