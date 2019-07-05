В Брюсселе заседает Совет Россия-НАТО, обсуждающий ДРСМД

В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе в пятницу началось заседание Совета Россия-НАТО (СРН), в центре внимания которого ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как сообщалось, СРН заседает на уровне постоянных представителей.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на пресс-конференции 26 июня в ходе совещания министров обороны НАТО, что альянс "готовится к миру без Договора о РСМД". Он обвинил при этом Россию в нарушении данного договора производством и развертыванием ракеты SSC-8 (9М729 - по российской классификации).
"Мы глубоко сожалеем о том, что Россия не соблюдает договор. И, к сожалению, время на исходе. США официально выйдут из договора о РСМД 2 августа", - объявил Столтенберг, добавив, что у России "по-прежнему есть шанс пойти в правильном направлении и спасти договор".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям" заявил, что тему ДРСМД в НАТО не снимают с повестки дня, "представляя дело так, будто Россия всё еще может осуществить некие шаги, позволяющие сохранить договор".
"Это не более чем пропагандистский прием, трюк, который предназначен для искусственного возложения ответственности на нас за крах ДРСМД. После того, как США запустили процедуру выхода из документа, которая закончится 2 августа, никаких перспектив повернуть это вспять я не вижу", - подчеркнул заместитель главы МИД РФ.
Он полагает, что, "если случится чудо и американцы проявят готовность, во-первых, предметно подойти к претензиям, которые мы много лет выдвигали по части недолжного выполнения ими договора, во-вторых, обсудить профессионально и конкретно еще раз ситуацию с ракетой 9М729, тогда возможны какие-то изменения".
"Но признаков этого в позиции США, да и остальных союзников этой страны по НАТО, мы не видим. ДРСМД, видимо, уйдет в прошлое в начале августа", - сказал Рябков.
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