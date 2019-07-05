В ООН рассчитывают, что совместные усилия РФ и Турции приведут к стабилизации в Идлибе

Совместные усилия России и Турции должны привести к урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в пятницу спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Я ожидаю, что мы также обсудим ситуацию вокруг Идлиба - там она действительно очень непростая", - сказал Педерсен на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Я надеюсь, что при сотрудничестве России и Турции мы придем к стабилизации ситуации в Идлибе", - отметил представитель ООН.