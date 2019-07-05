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Дальнее зарубежье 05.07.2019 16:14

В ООН рассчитывают, что совместные усилия РФ и Турции приведут к стабилизации в Идлибе

Совместные усилия России и Турции должны привести к урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, заявил в пятницу спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Я ожидаю, что мы также обсудим ситуацию вокруг Идлиба - там она действительно очень непростая", - сказал Педерсен на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Я надеюсь, что при сотрудничестве России и Турции мы придем к стабилизации ситуации в Идлибе", - отметил представитель ООН.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, СИРИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]