Минэнерго ждет разрешений от правительства для начала проекта с АБР для создания системы фотовольтаических панелей

Министерство энергетики Азербайджана с целью начала реализации пилотного проекта «Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей» обратилось в Кабинет министров для получения ряда разрешений, сообщает министерство.

«В частности, обращения связаны с отводом земельного участка, использования водной поверхности, и также других разрешений и заключений, предусмотренных законодательством» - отмечается в сообщении.

С компанией EQO-NIXUS, являющейся консультантом проекта, проведен ряд встреч на которых обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта.

Как сообщалось ранее, Минэнерго при поддержке Азиатского банка развития планирует реализовать пилотный проект под названием «Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей». Речь идет о создании системы из трех фотовольтаических панелей мощностью 100 кВт каждая на озере Беюк-шор.

В рамках проекта также предусмотрено создание бизнес-моделей для поощрения участия частного сектора в установке солнечных панелей, усиление национального потенциала в этой сфере и применение современных норм и принципов.

В ноябре 2018 года Баку посетили представители АБР, которые ознакомились с местом реализации проекта. С соответствующими структурами создан руководящий комитет проекта, который планируется завершить в марте 2021 года.

Б.Рустамбеков