Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9178 RUR   0.0268 GBR   2.139 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.63 -0.71 Brent 63.30 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.07.2019 14:04

Минэнерго ждет разрешений от правительства для начала проекта с АБР для создания системы фотовольтаических панелей

Министерство энергетики Азербайджана с целью начала реализации пилотного проекта «Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей» обратилось в Кабинет министров для получения ряда разрешений, сообщает министерство.

«В частности, обращения связаны с отводом земельного участка, использования водной поверхности, и также других разрешений и заключений, предусмотренных законодательством» - отмечается в сообщении.

С компанией EQO-NIXUS, являющейся консультантом проекта, проведен ряд встреч на которых обсуждались вопросы, связанные с реализацией проекта.

Как сообщалось ранее, Минэнерго при поддержке Азиатского банка развития планирует реализовать пилотный проект под названием «Техническая поддержка и обмен знаниями по развитию системы плавающих солнечных панелей». Речь идет о создании системы из трех фотовольтаических панелей мощностью 100 кВт каждая на озере Беюк-шор.

В рамках проекта также предусмотрено создание бизнес-моделей для поощрения участия частного сектора в установке солнечных панелей, усиление национального потенциала в этой сфере и применение современных норм и принципов.

В ноябре 2018 года Баку посетили представители АБР, которые ознакомились с местом реализации проекта. С соответствующими структурами создан руководящий комитет проекта, который планируется завершить в марте 2021 года.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНЭНЕРГО, ПРОЕКТ, АБР

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]