Герасимов и Хантсман обсудили вопросы стратегической стабильности, международной безопасности, российско-американские отношения

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и посол США в России Джон Хантсман обсудили на встрече в Москве вопросы стратегической стабильности и международной безопасности, сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки Джоном Хантсманом", - заявили в Минобороны РФ.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и отдельным аспектам международной безопасности, а также российско-американским отношениям", - сказали в ведомстве.