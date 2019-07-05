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СНГ 05.07.2019 14:07

Герасимов и Хантсман обсудили вопросы стратегической стабильности, международной безопасности, российско-американские отношения

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и посол США в России Джон Хантсман обсудили на встрече в Москве вопросы стратегической стабильности и международной безопасности, сообщили в Минобороны РФ.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки Джоном Хантсманом", - заявили в Минобороны РФ.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам стратегической стабильности и отдельным аспектам международной безопасности, а также российско-американским отношениям", - сказали в ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГЕНШТАБ, США, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]