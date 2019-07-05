Visa назначила нового регионального директора по Кавказу

Международная платежная компания VISA назначила Кристину Дорош региональным директором по Кавказу, сообщается в пресс-релизе компании.

"Дорош будет заниматься развитием деятельности компании и расширением электронных платежей в регионе", - отмечает в компании.

Дорош ранее занимала должность глава департамента платежных продуктов в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Сама Дорош выразила удовлетворение новой должностью. "Это отличная возможность для предоставления нашим клиентам в регионе лучших услуг и формирования будущего платежей, а также для поощрения новшеств в регионе", - приводятся в пресс-релизе ее слова.

Ранее сообщалось, что VISA намерена расширить свое присутствие в Азербайджане. «Мы хотим увеличить инвестиции в Азербайджан, причем речь идет как о деньгах, так и о людях. Мы видим огромный потенциал на рынке Азербайджана и намерены продолжать сотрудничество, как с регуляторами рынка, так и с банками финансово-технологическими компаниями", - заявляла Дорош агентству «Интерфакс-Азербайджан».

А.Мамедов