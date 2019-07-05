Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9178 RUR   0.0268 GBR   2.139 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.63 -0.71 Brent 63.30 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 05.07.2019 14:09

Visa назначила нового регионального директора по Кавказу

Международная платежная компания VISA назначила Кристину Дорош региональным директором по Кавказу, сообщается в пресс-релизе компании.

"Дорош будет заниматься развитием деятельности компании и расширением электронных платежей в регионе", - отмечает в компании.

Дорош ранее занимала должность глава департамента платежных продуктов в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Сама Дорош выразила удовлетворение новой должностью. "Это отличная возможность для предоставления нашим клиентам в регионе лучших услуг и формирования будущего платежей, а также для поощрения новшеств в регионе", - приводятся в пресс-релизе ее слова.

Ранее сообщалось, что VISA намерена расширить свое присутствие в Азербайджане. «Мы хотим увеличить инвестиции в Азербайджан, причем речь идет как о деньгах, так и о людях. Мы видим огромный потенциал на рынке Азербайджана и намерены продолжать сотрудничество, как с регуляторами рынка, так и с банками финансово-технологическими компаниями", - заявляла Дорош агентству «Интерфакс-Азербайджан».

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: VISA, ДИРЕКТОР, НАЗНАЧЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]