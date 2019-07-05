SNC-Lavalin`s Atkins начала оценку эффективности функционирования малых ГЭС в Азербайджане

Компания «SNC-Lavalin`s Atkins» приступила к реализации проекта по оценке эффективности функционирования малых гидроэлектростанций (ГЭС) в Азербайджане, говорится в сообщении Минэнерго.

«SNC-Lavalin`s Atkins собрала необходимую информацию, организовала поездки на места дислокации малых ГЭС. На основе полученных данных будет подготовлен соответствующий анализ», - отмечает ведомство.

В октябре 2018 года министерство энергетики и BP подписали Письмо о намерениях по усовершенствованию показателей выработки электроэнергии малыми ГЭС. Документ предусматривает оказание со стороны BP поддержки министерству в этом вопросе.

В соответствии с Письмом, консалтинговая компания SNC-Lavalin`s Atkins проведет оценку работу некоторых существующих в регионах Азербайджана малых гидроэлектростанций и предоставит свои рекомендации по способам увеличения эффективности их деятельности. Для выполнения этих работ и для оценки возможных территорий под строительство новых ГЭС будут также организованы поездки международных экспертов данной компании на места.

Минэнерго не уточняет, в какой форме будет оказана поддержка указанному проекту со стороны BP, сообщая только, что объем социальных инвестиций компании в Азербайджан до сих пор превысил $80 млн.

В настоящее время в Азербайджане действуют 10 малых гидроэлектростанций мощностью 23,5 МВт. На стадии проектирования находится строительство еще 12 малых гидроэлектростанций мощностью 27,41 МВт.

Б.Рустамбеков