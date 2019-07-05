LG Electronics ожидает падения операционной прибыли на 15% во II квартале

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. прогнозирует сокращение операционной прибыли во втором квартале на 15,4% относительно того же периода прошлого года - до 652,2 млрд вон ($558 млн).

При этом, согласно предварительной оценке, выручка увеличилась на 4,1% и составила 15,63 трлн вон.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку компании на уровне 15,781 трлн вон.

По итогам первого полугодия операционная прибыль LG Electronics, по оценке компании, опустилась до 1,553 трлн вон по сравнению с 1,879 трлн вон за аналогичный период годом ранее. При этом выручка выросла до 30,545 трлн вон с 30,142 трлн вон.

LG Electronics опубликует финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие в конце июля.

Котировки акций LG Electronics по итогам торгов в пятницу упали на 5,2%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 16,5%.