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Дальнее зарубежье 05.07.2019 16:32

LG Electronics ожидает падения операционной прибыли на 15% во II квартале

Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics Inc. прогнозирует сокращение операционной прибыли во втором квартале на 15,4% относительно того же периода прошлого года - до 652,2 млрд вон ($558 млн).

При этом, согласно предварительной оценке, выручка увеличилась на 4,1% и составила 15,63 трлн вон.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали выручку компании на уровне 15,781 трлн вон.

По итогам первого полугодия операционная прибыль LG Electronics, по оценке компании, опустилась до 1,553 трлн вон по сравнению с 1,879 трлн вон за аналогичный период годом ранее. При этом выручка выросла до 30,545 трлн вон с 30,142 трлн вон.

LG Electronics опубликует финансовую отчетность за второй квартал и первое полугодие в конце июля.

Котировки акций LG Electronics по итогам торгов в пятницу упали на 5,2%. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 16,5%.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, LG, КВАРТАЛ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]