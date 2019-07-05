Азерэнержи отбирает подрядчика для прокладки кабелей на три завода в Сумгайыте

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика для прокладки 35-киловольных кабельных линий на три завода с 110/35/6 подстанции Сумгайыт-3, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
По условиям тендера кабельные линии должны быть проложены на заводы, занимающиеся производством масла, пластика и картона.
Стоимость участия – 500 манатов. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Тендерные предложения компаний принимаются до 10:00 8 августа. Тендерная процедура состоится в 10:00 9 августа.
Телефон для справок: 490-09-27; 598-05-56. Контактное лицо – Араз Мамедзаде.
Н.Аббасова
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