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Инфраструктура и тендеры 05.07.2019 14:35

Азерэнержи отбирает подрядчика для прокладки кабелей на три завода в Сумгайыте

ОАО «Азерэнержи» отбирает подрядчика для прокладки 35-киловольных кабельных линий на три завода с 110/35/6 подстанции Сумгайыт-3, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

По условиям тендера кабельные линии должны быть проложены на заводы, занимающиеся производством масла, пластика и картона.

Стоимость участия – 500 манатов. В тендере могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Тендерные предложения компаний принимаются до 10:00 8 августа. Тендерная процедура состоится в 10:00 9 августа.

Телефон для справок: 490-09-27; 598-05-56. Контактное лицо – Араз Мамедзаде.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАБЕЛИ, ПРОКЛАДКА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]