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Дальнее зарубежье 05.07.2019 17:42

Тысячи французских абитуриентов получили неполные результаты вступительных экзаменов из-за забастовки учителей

Несколько тысяч выпускников старших классов Франции получили лишь предварительные результаты экзаменов для поступления в бакалавриат из-за забастовки учителей, отказавшихся проверять работы, передают в пятницу западные СМИ.

По словам министра образования Франции Жана-Мишеля Бланкера, 700 бастующих учителей не проверили в нужный срок примерно 30 тыс. экзаменационных работ.

Последствия протестов в основном затронули студентов в городах Кретей и Версаль. Ожидается, что полные результаты экзаменов выпускники школ получат в течение года, и окончательные оценки будет скорректирована в зависимости от них.

Протестующие пытаются добиться от правительства Франции проведения реформ в сфере образования, касающихся процесса поступления в университет.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СТАРШЕКЛАССНИКИ, ЗАБАСТОВКА, ЭКЗАМЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]