Тысячи французских абитуриентов получили неполные результаты вступительных экзаменов из-за забастовки учителей

Несколько тысяч выпускников старших классов Франции получили лишь предварительные результаты экзаменов для поступления в бакалавриат из-за забастовки учителей, отказавшихся проверять работы, передают в пятницу западные СМИ.

По словам министра образования Франции Жана-Мишеля Бланкера, 700 бастующих учителей не проверили в нужный срок примерно 30 тыс. экзаменационных работ.

Последствия протестов в основном затронули студентов в городах Кретей и Версаль. Ожидается, что полные результаты экзаменов выпускники школ получат в течение года, и окончательные оценки будет скорректирована в зависимости от них.

Протестующие пытаются добиться от правительства Франции проведения реформ в сфере образования, касающихся процесса поступления в университет.