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ТЭК 05.07.2019 14:48

DNV-GL передала Минэнерго Азербайджана первичный вариант закона «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии»

Норвежско-германская компания «DNV-GL» разработала первичный вариант законопроекта «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии» и представила документ министерству энергетики Азербайджана, сообщает ведомство.

«DNV-GL также подготовила и представила министерству «Рамочный план по видам возобновляемых источников энергии», «Общую концепцию» и отчет о существующем положении дел относительно законодательных актов и международном опыте», - говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что в первом полугодии 2019 года ведомство подписало 8 меморандумов по сотрудничеству с иностранными компаниями в сфере возобновляемых источников энергии. Среди них компании BP, Masdar, Avelar Solar, Tekfen, Total, Equinor, Akwa Power, Mitsui Co.

Кроме этого, достигнута договоренность с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о финансировании подготовки ТЭО проектов развития ветряной и солнечной энергии, подготовки законодательных актов по определению механизмов проведения аукционов по возобновляемым источникам энергии и подготовки их дизайна.

Как сообщалось ранее, в среднесрочный период в Азербайджане планируется построить 420 МВт генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии. Основной упор будет сделан на солнечную энергию, энергию ветра и биостанции.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИНЭНЕРГО, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]