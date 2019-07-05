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05.07.2019 14:57

В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

5 июля 2019 года в Баку проходит работа 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ближайшее время состоится рассмотрение заявки на включение в Список всемирного наследия памятников Древнего Пскова (Псковская область, Россия). Номинацию проекта представят руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова, другие участники российской делегации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]