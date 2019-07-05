В Баку проходит сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

5 июля 2019 года в Баку проходит работа 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В ближайшее время состоится рассмотрение заявки на включение в Список всемирного наследия памятников Древнего Пскова (Псковская область, Россия). Номинацию проекта представят руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова, другие участники российской делегации.