Рекордное количество туристов посетило Стамбул с начала года

Турпоток в Стамбул за первые пять месяцев года установил пятилетний рекорд, город посетило свыше 5,4 млн гостей, сообщает газета Daily Sabah.

"С января по май Стамбул посетило около 5,42 млн туристов, что на 11% больше, чем годом ранее. Город неуклонно приближается к цели принять 15 млн гостей в 2019 году", - пишет издание.

Количество туристов, посетивших город за первые пять месяцев года, достигло пятилетнего максимума. Больше всего гостей приехало из Германии - 395 тыс. человек, Ирана - 337,4 тыс. и России - почти 291 тыс. туристов.

"Стамбул занимает третье место в Европе и 10-е место в мире по количеству туристов. Из каждых ста человек, прибывающих в Турцию, 42 посещают Стамбул", - цитирует газета мэра города Али Йерликая.

В общей сложности Турцию за пять месяцев года посетило около 12,8 млн туристов, это на 11,3% больше, чем годом ранее (11,5 млн). При этом российский турпоток в страну за этот же период вырос на 20% и составил 1,7 млн человек.

По итогам 2019 года в Турции ждут более 6 млн россиян.