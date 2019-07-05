Новый премьер Дании свой первый зарубежный визит совершит в Берлин

Новый премьер-министр Дании Метте Фредериксен свой первый зарубежный визит совершит в Германию.

Как говорится в сообщении кабинета министров королевства, 11 июля в Берлине Фредериксен встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Германия является участником и одним из главных сторонников проекта "Северный поток 2", прохождение которого через датскую исключительную экономическую морскую зону пока не согласовано Копенгагеном.