Минюст Узбекистана заявил о нормальных условиях пребывания Каримовой в колонии после проверки

Министерство юстиции Узбекистана 3-4 июля детально изучило условия содержания осужденной дочери первого президента страны Гульнары Каримовой в колонии, они соответствуют установленным в республике нормам, говорится в сообщении пресс-службы министерства, опубликованном в пятницу.

В сообщении отмечается, что проверка в женской колонии общего режима №21 Зангиатинского района Ташкентской области, где находится Каримова, проводилась после сообщений в соцсетях и ряда интернет-ресурсов о якобы не оказанной осужденной медицинской помощи.

Каримова прибыла в колонию 14 марта 2019 года и помещена в отряд №7 сектора №2 (общий режим содержания). По данным Минюста, условия ее проживания соответствуют требованиям Уголовно-исполнительного кодекса. Она пользуется библиотекой, получает бандероли и передачи. На лицевой счет Каримовой от ее дочери 10 апреля поступили денежные средства. Осужденная за время отбывания наказания четыре раза производила закупку в магазине колонии.

На основании статьи 76 УИК дочь первого президента Узбекистана пользуется правом на свидания. В частности, с 12 по 15 апреля она находилась на длительном свидании с членами своей семьи. При этом Каримова письменно отказалась от двух краткосрочных свиданий (8 и 10 апреля), говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Минюста, Каримова встречалась со своим швейцарским адвокатом 2 и 17 апреля, а также 17 июня, что подтверждает обеспеченность всех ее прав и законных интересов.

Минюст Узбекистана подчеркивает, что доводы относительно неоказания должной медицинской помощи не соответствуют действительности.

В декабре 2017 года была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза Главным бюро Министерства здравоохранения, заключением (№70 от 15 декабря 2017 года), которой у Каримовой выявлены некоторые заболевания, появившиеся ранее и имеющие хронический характер.

С прибытием в колонию в марте 2019 года для поддержания здоровья Каримовой неоднократно была организована квалифицированная медицинская помощь, а также предоставлены консультации опытных специалистов Минздоава, говорится в сообщении.

Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, заболевания, имеющиеся у Каримовой, не препятствуют отбыванию наказания, отмечает Минюст.

Кроме того, в ходе бесед осужденными было отмечено, что случаи оказания физического, психологического или морального давления на Каримову замечены не были. С учетом состояния ее здоровья, в этот период Каримова ни разу не была привлечена к трудовой деятельности, сообщает пресс-служба узбекского Минюста.

"В ходе беседы непосредственно с самой Гульнарой Каримовой, она не жаловалась на какое-либо ущемление или ограничение ее прав как осужденной, - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, Каримова демонстрировала нежелание общаться на эту тему и, в основном, высказывала свои претензии по поводу нарушений, по ее словам, требований законодательства при расследовании уголовного дела, отмечается в документе.

По данным Минюста Узбекистана, в связи с наличием у Гульнары Каримовой отдельных хронических заболеваний ей предоставлена возможность получения стационарного лечения, и на момент встречи она находилась в санчасти.

В беседе осужденная никаких претензий по поводу качества оказываемой ей медицинской помощи не предъявляла. При визуальном осмотре телесных повреждений у осужденной не наблюдалось, сообщает Минюст Узбекистана.

Ранее дочь Каримовой Иман написала в Instagram, что ее мать в колонии "не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением".

Как сообщалось, старшая дочь бывшего президента Ислама Каримова Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба старшей дочерью экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.