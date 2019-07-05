Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9178 RUR   0.0268 GBR   2.139 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.63 -0.71 Brent 63.30 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.07.2019 17:18

Jaguar Land Rover инвестирует 1 млрд фунтов в строительство электромобилей в Великобритании

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover вложит около 1 млрд фунтов стерлингов ($1,25 млрд) в строительство электромобилей в Великобритании.

"Мы привержены тому, чтобы производить следующее поколение наших автомобилей с нулевым уровнем выхлопов в Великобритании", - говорится в сообщении компании.

Компания переоборудует свою фабрику в Касл Бромвиче в течение лета в рамках подготовки к производству нового поколения электрических и гибридных моделей Jaguar.

Великобритания сталкивается с препятствиями в попытке привлечь инвестиции в производство электромобилей, отрасль, важность которой растет с переходом производителей на этот вид автомобилей.

Хотя спрос на электромобили остается незначительным, власти Великобритании поставили цель перейти на производство с нулевым уровнем вредных выбросов к 2050 году, что требует полной электрификации транспортной сети, пишет Financial Times.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ


Похожие новости


Jaguar Land Rover перевел на трехдневную рабочую неделю один из британских заводов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]