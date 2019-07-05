Jaguar Land Rover инвестирует 1 млрд фунтов в строительство электромобилей в Великобритании

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover вложит около 1 млрд фунтов стерлингов ($1,25 млрд) в строительство электромобилей в Великобритании.

"Мы привержены тому, чтобы производить следующее поколение наших автомобилей с нулевым уровнем выхлопов в Великобритании", - говорится в сообщении компании.

Компания переоборудует свою фабрику в Касл Бромвиче в течение лета в рамках подготовки к производству нового поколения электрических и гибридных моделей Jaguar.

Великобритания сталкивается с препятствиями в попытке привлечь инвестиции в производство электромобилей, отрасль, важность которой растет с переходом производителей на этот вид автомобилей.

Хотя спрос на электромобили остается незначительным, власти Великобритании поставили цель перейти на производство с нулевым уровнем вредных выбросов к 2050 году, что требует полной электрификации транспортной сети, пишет Financial Times.