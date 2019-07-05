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Глава BMW Харальд Крюгер не останется в должности на второй срок

Главный исполнительный директор BMW AG Харальд Крюгер проинформировал наблюдательный совет немецкого автомобильного концерна о том, что не намерен оставаться во главе компании на второй срок.

Срок действия контракта Крюгера истекает в конце апреля следующего года. Он занял пост главы компании в 2015 году и на тот момент был самым молодым CEO среди руководства крупнейших автопроизводителей.

"В течение более чем 27 лет BMW был моим профессиональным домом", - говорится в заявлении Крюгера.

"Проработав в должности CEO четыре года, я хочу поискать новые возможности и применить мой богатый международный опыт для решения новых задач и работы над новыми проектами", - сказал он.

Акции BMW в ходе торговой сессии в пятницу дешевеют на 0,61%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BMW, CEO, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]