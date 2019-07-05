AccessBank объявляет тендер на продление подписки на поддержку VmWare



Как сказано в сообщении банка, тендер объявлен напродление подписки на поддержку VmWare.

Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться по электронному адресу[email protected]либо по номеру: (‪+994 55)‪201 07 98для получения подробной информации.

Срок окончания представления конвертов с ценовыми предложениями: 15 июля 2019 года.