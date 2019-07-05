Власти Узбекистана продолжают работу над возвращением активов осужденной дочери первого президента страны - Минюст

Власти Узбекистана продолжают добиваться возврата из-за рубежа незаконно приобретенных активов дочери первого президента страны Гульнары Каримовой, сообщила в пятницу пресс-служба Минюста республики.

"Все переговоры и мероприятия по возврату активов ведутся на правительственном уровне, в соответствии с законодательством Узбекистана и международным правом. Данные активы не находятся в распоряжении Гульнары Каримовой (членов ее семьи), так как на них наложен арест компетентными органами иностранных государств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в отношении Каримовой проводятся расследования не только в Узбекистане, но и в ряде других странах. По этим делам она обвиняется в реализации коррупционных схем по отмыванию денег.

Из материалов расследований, ведущихся за рубежом, и официальных источников известно, что со стороны Каримовой и причастных к ней людей применялись незаконные коррупционные схемы по отмыванию денег на территории Латвии, Швейцарии, Франции, Швеции, Нидерландов и возможно других стран, сообщили в министерстве.

"Однако, отдельные люди, упуская эти факты, дают необъективную оценку сложившейся ситуации по различным мотивам", - отмечается в сообщении пресс-службы Минюста Узбекистана.

"Информация о том, что Гульнара Каримова лично вернула активы Узбекистану или же о том, что остальные активы могут быть возвращены непосредственно самой Гульнарой Каримовой или другими частными лицами не имеют юридической основы и не соответствуют реальной ситуации", - говорится в сообщении Минюста.

При этом в документе подчеркивается, что "в настоящее время мероприятия по возврату оставшихся незаконно приобретенных активов продолжаются".

Ранее адвокат Каримовой Грегуар Манжа заявлял, что швейцарский федеральный уголовный суд приостановил возврат $555 млн Узбекистану по делу старшей дочери первого президента Узбекистана. Об этом сообщила также и дочь осужденной Иман Каримова.

Как сообщалось, старшая дочь бывшего президента Ислама Каримова Гульнара в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов. Против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений. 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела Каримовой было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба старшей дочерью экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.