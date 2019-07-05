Эрдоган предположил, что недавний взрыв в Рейханлы является терактом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в районе города Рейханлы, вероятно, устроили террористы, сообщает в пятницу информагентство "Анадолу".

"Взрыв в районе Рейханлы на юге Турции мог быть связан с действиями террористов", - приводит агентство слова Эрдогана.

По данным турецких СМИ, в результате взрыва автомобиля в городе Рейханлы погибли не менее трех человек, есть раненые. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

Причиной взрыва является взрывное устройство, размещенное в машине.