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Регион 05.07.2019 15:54

Эрдоган предположил, что недавний взрыв в Рейханлы является терактом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв в районе города Рейханлы, вероятно, устроили террористы, сообщает в пятницу информагентство "Анадолу".

"Взрыв в районе Рейханлы на юге Турции мог быть связан с действиями террористов", - приводит агентство слова Эрдогана.

По данным турецких СМИ, в результате взрыва автомобиля в городе Рейханлы погибли не менее трех человек, есть раненые. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и кареты скорой помощи.

Причиной взрыва является взрывное устройство, размещенное в машине.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ВЗРЫВ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]