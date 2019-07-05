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ТЭК 05.07.2019 15:56

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent торгуется у $63,5 за баррель

Нефтяные котировки в ходе торгов в пятницу продолжают меняться разнонаправленно.

При этом по итогам недели фьючерсы могут продемонстрировать самое значительное снижение с мая, поскольку опасения относительно объемов мирового спроса на нефть перевесили продление соглашения об ограничении добычи ОПЕК+, отмечают эксперты.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:41 подорожали на $0,19 (на 0,3%) - до $63,49 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опускаются на $0,52 (на 0,91%) - до $56,82 за баррель.

"Если состояние экономики не улучшится, маловероятно, что один только спрос сможет ограничить потенциальный рост запасов", - отмечает аналитик Global Risk Management A/S Майкл Пулсен.

Последние данные из США, показавшие, что запасы нефти в стране упали меньше прогноза, также усилили опасения по поводу избыточного предложения на рынке, полагает вице-президент по рыночному анализу Oanda Дин Поплвел.

Как сообщалось, резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 652 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,2 млн б/с.

Резервы бензина в Штатах уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]