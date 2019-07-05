Страны НАТО на СРН вновь призвали РФ вернуться к соблюдению ДРСМД, не видят признаков прорыва - Столтенберг

Страны Североатлантического Альянса на заседании Совета НАТО-Россия (СРН) снова обратились к РФ с призывом соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Договор в настоящий момент находится в опасности. К сожалению, мы не видели никаких указаний на прорыв, а время истекает. Сегодня союзники вновь призывают Россию к полному и проверяемому соблюдению договора", - сказал он на пресс-конференции после заседания СРН.

"В фокусе нашего внимания сейчас - спасение ДРСМД. Если Россия не вернется к соблюдению договора, тогда мы ответим, и сделаем это в оборонительной манере", - отметил он.