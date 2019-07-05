SIF готов кредитовать развитие сельского туризма на северо-западе Азербайджана

Фонд развития предпринимательства (SIF) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Гахском районе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.
В частности, фонд считает целесообразным кредитование проектов: сельского туризма; создания хозяйств садоводства, табаководства, пчеловодства, в том числе производство меда промышленным методом; создания производств по переработке фундука и камер для сушки табака.
«Предприниматели, действующие в Гахском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях», - отметили в фонде.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.
А.Мамедов
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