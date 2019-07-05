Ситуация с ДРСМД подрывает доверие к другим договорам с РФ - Столтенберг

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - это исторический договор и краеугольный камень контроля над вооружениями, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Тот факт, что этот договор сейчас находится в опасности, и время, отведенное на спасение договора, истекает, - это очень серьезно для контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов.

"Разумеется, это подрывает доверие к другим договорам", - отметил генсек НАТО.