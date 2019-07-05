Президент Грузии Зурабишвили заявила о нарастающих темпах туризма в Аджарии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что, несмотря на определенные проблемы, связанные с введенными ограничениями российской стороной, туризм в Аджарии развивается нарастающими темпами.

"В Аджарии, несмотря на определенные возникшие проблемы, туризм развивается нарастающими темпами, что очень важно для этого региона", - сказала в пятницу журналистам при посещении Батуми Зурабишвили.

Она сообщила, что на будущей неделе в Батуми пройдет международная конференция под эгидой Евросоюза, на которую прибудут высокопоставленные гости из разных стран.

"Я обязательно обращусь к участникам конференции с предложением провести свой отпуск в Грузии", - сказала Зурабишвили.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории России на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию. Минтранс также запретил с 8 июля выполнять рейсы в Россию грузинским авиакомпаниям.