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Регион 05.07.2019 16:13

Президент Грузии Зурабишвили заявила о нарастающих темпах туризма в Аджарии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что, несмотря на определенные проблемы, связанные с введенными ограничениями российской стороной, туризм в Аджарии развивается нарастающими темпами.

"В Аджарии, несмотря на определенные возникшие проблемы, туризм развивается нарастающими темпами, что очень важно для этого региона", - сказала в пятницу журналистам при посещении Батуми Зурабишвили.

Она сообщила, что на будущей неделе в Батуми пройдет международная конференция под эгидой Евросоюза, на которую прибудут высокопоставленные гости из разных стран.

"Я обязательно обращусь к участникам конференции с предложением провести свой отпуск в Грузии", - сказала Зурабишвили.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории России на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию. Минтранс также запретил с 8 июля выполнять рейсы в Россию грузинским авиакомпаниям.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]