Первый в Литве Hilton открыт в Вильнюсе

- Открытие первого в Литве отеля международной сети Hilton - Hilton Garden Inn состоялось в центре Вильнюса в пятницу, сообщил корреспондент агентства BNS, присутствовавший на церемонии открытия.

Стоимость гостиницы - 39 млн евро, она является частью построенного компанией Eika торгово-жилого комплекса Live Square.

В отеле 164 номера, тренажерный зал, ресторан, конференц-центр.

По словам руководителя новой гостиницы Тадаса Эвалтаса, она более ориентирована на деловых клиентов, но ей уже заинтересовались и туристы "выходного дня".

В настоящее время в Вильнюсе строится еще один отель Hilton, стоимость проекта бренда Double Tree by Hilton составит 30 млн евро.