Первый в Литве Hilton открыт в Вильнюсе

- Открытие первого в Литве отеля международной сети Hilton - Hilton Garden Inn состоялось в центре Вильнюса в пятницу, сообщил корреспондент агентства BNS, присутствовавший на церемонии открытия.
Стоимость гостиницы - 39 млн евро, она является частью построенного компанией Eika торгово-жилого комплекса Live Square.
В отеле 164 номера, тренажерный зал, ресторан, конференц-центр.
По словам руководителя новой гостиницы Тадаса Эвалтаса, она более ориентирована на деловых клиентов, но ей уже заинтересовались и туристы "выходного дня".
В настоящее время в Вильнюсе строится еще один отель Hilton, стоимость проекта бренда Double Tree by Hilton составит 30 млн евро.
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