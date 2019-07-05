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Внешняя политика 05.07.2019 16:15

Сотрудничество Баку и Вашингтона носит характер стратегического партнерства – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает стратегическое партнерство между Баку и Вашингтоном по ряду направлений.

"Азербайджан и Соединенные Штаты Америки связаны узами дружбы и сотрудничества. Наше сотрудничество в целом ряде областей - это стратегическое партнерство», - написал Алиев на своей странице в твиттер.

Президент подчеркнул, что Азербайджан "полон решимости продолжать деятельность по обеспечению международной безопасности».

Алиев также отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен «решаться в соответствии с нормами и принципами международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана».

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]