Сотрудничество Баку и Вашингтона носит характер стратегического партнерства – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает стратегическое партнерство между Баку и Вашингтоном по ряду направлений.

"Азербайджан и Соединенные Штаты Америки связаны узами дружбы и сотрудничества. Наше сотрудничество в целом ряде областей - это стратегическое партнерство», - написал Алиев на своей странице в твиттер.

Президент подчеркнул, что Азербайджан "полон решимости продолжать деятельность по обеспечению международной безопасности».

Алиев также отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен «решаться в соответствии с нормами и принципами международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана».

А.Азизов