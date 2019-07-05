Число погибших при наводнении под Иркутском достигло 22 человек - МЧС

В МЧС России подтвердили информацию о гибели 22 человек из-за наводнения в Иркутской области.

"Во взаимодействии с ГУ МВД по Иркутской области установлено, что, по состоянию на 15:00 мск, обнаружены погибшими 22 человека, числятся без вести пропавшими 13", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее эти данные привел "Интерфаксу" информированный источник.

"Найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число погибших достигло 22 человека. Еще 13 остаются пропавшими без вести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пропавших без вести - один ребенок.

Число пострадавших превысило 2100 человек, 338 из них, включая 59 детей, госпитализированы, уточнил источник.

Из опасной зоны эвакуированы 2048 человек, в том числе 447 детей. В 13 пунктах временного размещения остаются 554 человека, включая 185 детей. 99 человек за сутки разъехались по родственникам и вернулись в свои дома, отметил он.