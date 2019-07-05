Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9178 RUR   0.0268 GBR   2.139 TRY   0.3028

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.63 -0.71 Brent 63.30 -0.52

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 05.07.2019 18:45

Число погибших при наводнении под Иркутском достигло 22 человек - МЧС

В МЧС России подтвердили информацию о гибели 22 человек из-за наводнения в Иркутской области.

"Во взаимодействии с ГУ МВД по Иркутской области установлено, что, по состоянию на 15:00 мск, обнаружены погибшими 22 человека, числятся без вести пропавшими 13", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее эти данные привел "Интерфаксу" информированный источник.

"Найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число погибших достигло 22 человека. Еще 13 остаются пропавшими без вести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди пропавших без вести - один ребенок.

Число пострадавших превысило 2100 человек, 338 из них, включая 59 детей, госпитализированы, уточнил источник.

Из опасной зоны эвакуированы 2048 человек, в том числе 447 детей. В 13 пунктах временного размещения остаются 554 человека, включая 185 детей. 99 человек за сутки разъехались по родственникам и вернулись в свои дома, отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]