Посольство США в Тбилиси подвергло критике запрет авиасообщения РФ с Грузией

Исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд сочла несправедливым и непропорциональным принятое российской стороной решение о запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля.

"Меры, которые в последний период осуществила Россия, это запрет полетов, а также призыв, чтобы туристы, российские граждане, не ехали в Грузию, это было несправедливым, ненужным и непропорциональным", - заявила Руд в пятницу журналистам.

Она также осудила решение абхазской стороны о временном закрытии пропускных пунктов на подконтрольную властям Грузии территорию. "Это серьезная проблема и вызов, так как осложняет гуманитарное положение для населения, проживающего по обе стороны", - сказала Руд.

"Мы призываем де факто власти Абхазии снять существующие ограничения", - заявила руководитель посольства США.