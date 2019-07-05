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Регион 05.07.2019 16:38

Посольство США в Тбилиси подвергло критике запрет авиасообщения РФ с Грузией

Исполняющая обязанности посла США в Тбилиси Элизабет Руд сочла несправедливым и непропорциональным принятое российской стороной решение о запрете авиасообщения с Грузией с 8 июля.

"Меры, которые в последний период осуществила Россия, это запрет полетов, а также призыв, чтобы туристы, российские граждане, не ехали в Грузию, это было несправедливым, ненужным и непропорциональным", - заявила Руд в пятницу журналистам.

Она также осудила решение абхазской стороны о временном закрытии пропускных пунктов на подконтрольную властям Грузии территорию. "Это серьезная проблема и вызов, так как осложняет гуманитарное положение для населения, проживающего по обе стороны", - сказала Руд.

"Мы призываем де факто власти Абхазии снять существующие ограничения", - заявила руководитель посольства США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, США, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]