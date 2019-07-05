Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд отправил под арест до августа пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, ещё двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Всего поступали материалы по семерым сотрудникам ФСБ РФ, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа, ещё двоим - домашний арест", - сообщили "Интерфаксу" в Московском гарнизонном военном суде.

Как отметил собеседник агентства, они подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере).

В суде не уточнили фамилии и должности задержанных сотрудников.