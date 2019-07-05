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СНГ 05.07.2019 19:01

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд отправил под арест до августа пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, ещё двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Всего поступали материалы по семерым сотрудникам ФСБ РФ, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа, ещё двоим - домашний арест", - сообщили "Интерфаксу" в Московском гарнизонном военном суде.

Как отметил собеседник агентства, они подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере).

В суде не уточнили фамилии и должности задержанных сотрудников.

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Тэги: РОССИЯ, ФСБ, СОТРУДНИКИ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]