Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд отправил под арест до августа пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое, ещё двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
"Всего поступали материалы по семерым сотрудникам ФСБ РФ, в отношении пятерых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до августа, ещё двоим - домашний арест", - сообщили "Интерфаксу" в Московском гарнизонном военном суде.
Как отметил собеседник агентства, они подозреваются в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 (разбой, совершенной организованной группой либо в особо крупном размере).
В суде не уточнили фамилии и должности задержанных сотрудников.
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