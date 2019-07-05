Миссия МВФ может прибыть на Украину в августе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может прибыть на Украину в августе, сообщил представитель президента в кабинете министров Андрей Герус.
"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал он журналистам после заседания правительства в пятницу.
При этом Герус отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного транша пока что нет.
"Переговоры будем начинать с чистого листа", - сказал он.
Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.
Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.
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