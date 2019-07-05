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СНГ 05.07.2019 16:42

Миссия МВФ может прибыть на Украину в августе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может прибыть на Украину в августе, сообщил представитель президента в кабинете министров Андрей Герус.

"МВФ обещал приехать в Украину после парламентских выборов. Надеемся, это будет где-то в августе", - сказал он журналистам после заседания правительства в пятницу.

При этом Герус отметил, что предварительных договоренностей об условиях предоставления Украине очередного транша пока что нет.

"Переговоры будем начинать с чистого листа", - сказал он.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша. Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ, МИССИЯ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]