Власти Туниса запретили носить никабы в общественных местах

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед подписал указ, запрещающий женщинам носить никаб в государственных учреждениях, сообщают в пятницу арабские СМИ.

Решение принято из соображений безопасности.

Ранее никабы были запрещены в таких странах, как Алжир, Турция, Дания, а также в сербском автономном крае Косово и Метохии.