Путин уверен, что опыт и мудрость Назарбаева будут и впредь востребованы для развития евразийской интеграции

Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщила пресс-служба лидера казахстанской нации.

"Уверен, что Ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве", - отметил Путин в поздравительном послании, выдержки из которого приведены в сообщении пресс-службы.

6 июля Назарбаеву исполняется 79 лет.