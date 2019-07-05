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СНГ 05.07.2019 16:49

Путин уверен, что опыт и мудрость Назарбаева будут и впредь востребованы для развития евразийской интеграции

Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщила пресс-служба лидера казахстанской нации.

"Уверен, что Ваш богатый опыт, политическая мудрость и большие знания будут и впредь в полной мере востребованы в деле развития отношений стратегического партнерства и союзничества по линии интеграционных процессов на евразийском пространстве", - отметил Путин в поздравительном послании, выдержки из которого приведены в сообщении пресс-службы.

6 июля Назарбаеву исполняется 79 лет.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]