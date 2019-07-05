Число жертв авиаудара по центру мигрантов в Ливии превысило 50 человек - ВОЗ

По меньшей мере, 53 человека погибли в результате авиаудара по центру размещения мигрантов в пригороде Триполи, сообщили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Еще 130 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 44 погибших в результате авиаудара, произошедшего на этой неделе.

Кроме того, в ВОЗ сообщили, что примерно 1 тыс. человек погибла с начала наступления на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. Число раненых в результате вооруженных столкновений за ливийскую столицу насчитывает около 5 тыс. человек.

4 апреля командующий ЛНА Хафтар объявил о начале наступления армии на Триполи.