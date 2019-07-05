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Дальнее зарубежье 05.07.2019 16:56

Число жертв авиаудара по центру мигрантов в Ливии превысило 50 человек - ВОЗ

По меньшей мере, 53 человека погибли в результате авиаудара по центру размещения мигрантов в пригороде Триполи, сообщили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Еще 130 человек получили ранения.

Ранее сообщалось о 44 погибших в результате авиаудара, произошедшего на этой неделе.

Кроме того, в ВОЗ сообщили, что примерно 1 тыс. человек погибла с начала наступления на Триполи Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. Число раненых в результате вооруженных столкновений за ливийскую столицу насчитывает около 5 тыс. человек.

4 апреля командующий ЛНА Хафтар объявил о начале наступления армии на Триполи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ЛИВИЯ, АВИАУДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]