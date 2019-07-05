Баку предлагает Пекину расширить связи в сферах торговли, транспорта, инвестиций и туризма

Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Китаем, заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

"По итогам 5 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил $1,1 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6%. В 2018 году товарооборот был в объеме $1,3 млрд", - сказал Сафаров в пятницу в Баку на форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Сиань и Азербайджаном.

Замминистра также отметил, что инвестиции Азербайджана в экономику Китая достигли $1,7 млрд, инвестиции Китая в экономику Азербайджана - $800 млн. "В Азербайджане на сегодня работают 119 компаний с китайским капиталом", - отметил замминистра.

Сафаров также подчеркнул, что хорошие перспективы развития в экономическом сотрудничестве имеются в таких сферах транспорт, транзит, промышленность, торговля, инвестиции и туризм.

Замминистра также проинформировал о проведенных экономических реформах в стране, существующем бизнес-климате.

Б.Рустамбеков