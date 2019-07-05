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Бизнес и законодательство 05.07.2019 17:00

Баку предлагает Пекину расширить связи в сферах торговли, транспорта, инвестиций и туризма

Азербайджан придает большое значение экономическому сотрудничеству с Китаем, заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

"По итогам 5 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Китаем составил $1,1 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6%. В 2018 году товарооборот был в объеме $1,3 млрд", - сказал Сафаров в пятницу в Баку на форуме по торгово-экономическому сотрудничеству между провинцией Сиань и Азербайджаном.

Замминистра также отметил, что инвестиции Азербайджана в экономику Китая достигли $1,7 млрд, инвестиции Китая в экономику Азербайджана - $800 млн. "В Азербайджане на сегодня работают 119 компаний с китайским капиталом", - отметил замминистра.

Сафаров также подчеркнул, что хорошие перспективы развития в экономическом сотрудничестве имеются в таких сферах транспорт, транзит, промышленность, торговля, инвестиции и туризм.

Замминистра также проинформировал о проведенных экономических реформах в стране, существующем бизнес-климате.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, СОТРУДНИЧЕСТВО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]