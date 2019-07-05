Зеленский: Донбасс - это Украина

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Донецкой областной государственной администрации (ОГА), военного прокурора Павла Кириленко.

"Не позавидуешь в целом руководству Донецкой области, это сегодня действительно очень сложная территория Украины. Вы знаете, что за Донбассом пристально следит весь мир. На всех своих встречах за рубежом я поднимаю этот вопрос как приоритетный. И главное, что следит за Донбассом вся Украина, потому Донбасс - это Украина", - сказал президент на представлении нового главы Донецкой ОГА в пятницу в Краматорске.

В начале своего выступления Зеленский также отметил, что "в последние годы было много разговоров, что якобы на Донбассе запрещают говорить на русском языке, притесняют русский язык".

"Даже кто-то говорит, что нужно ехать на танках, защищать их. Чтобы не было никаких манипуляций - я продолжу на русском языке", - сказал он и перешел на русский язык.

Зеленский также подчеркнул важность урегулирования вопроса нормального водоснабжения в Донбассе.

"Глобальный вопрос, который поднимается, это нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический сейчас вопрос здесь. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне правительства и законодательном уровне не дать возможность в принципе отключения Донбасса от воды", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил ему, что "поставил этот вопрос ребром" на заседании правительства.

Президент также указал на важность погашения задолженности по зарплатам шахтерам, решения множества гуманитарных и социальных вопросов.