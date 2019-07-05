Азербайджан через Visa и MasterCard пресек незаконный сбор средств в Карабахе

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) пресекла попытки незаконного сбора средств, а также обслуживания банков на оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении регулятора.
"Палата выявила факты обслуживания платежных карточек, действующих под брендами международных платежных систем. Кроме того, на официальном сайте «министерства финансов самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики», созданной на оккупированных территориях Азербайджана, велся сбор средств. Это нарушает, как суверенитет Азербайджана, так и международные правовые нормы и требования международных карточных систем", - говорится в сообщении.
В связи с этим, согласно сообщению, специалисты Палаты провели встречу с представителями Visa и MasterCard, на которой сообщили им вышеуказанные факты.
«В результате комплексных мер и сотрудничества с платежными компаниями, сбор средств, объявленный на сайте «Минфина», а также обслуживание карточек ряда банков на данной территории были пресечены", - говорится в сообщении.
А.Мамедов
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