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Карабахский конфликт 05.07.2019 17:05

Азербайджан через Visa и MasterCard пресек незаконный сбор средств в Карабахе

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) пресекла попытки незаконного сбора средств, а также обслуживания банков на оккупированных территориях Азербайджана, говорится в сообщении регулятора.

"Палата выявила факты обслуживания платежных карточек, действующих под брендами международных платежных систем. Кроме того, на официальном сайте «министерства финансов самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики», созданной на оккупированных территориях Азербайджана, велся сбор средств. Это нарушает, как суверенитет Азербайджана, так и международные правовые нормы и требования международных карточных систем", - говорится в сообщении.

В связи с этим, согласно сообщению, специалисты Палаты провели встречу с представителями Visa и MasterCard, на которой сообщили им вышеуказанные факты.

«В результате комплексных мер и сотрудничества с платежными компаниями, сбор средств, объявленный на сайте «Минфина», а также обслуживание карточек ряда банков на данной территории были пресечены", - говорится в сообщении.

А.Мамедов

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Тэги: КАРАБАХ, ПЛАТЕЖИ, ПРЕСЕЧЕНЬЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]