Мэр Таллина считает, что политики не должны заниматься вопросом русских школ

Мэр Таллина Михаил Кылварт считает, что неправильно противопоставлять эстонский язык существованию русской школы в стране и призвал вывести русскую школу из сферы интересов политиков.

"Вопрос, как учиться, должен выйти из сферы интересов политиков и оставаться в рамках педагогической системы" - написал мэр в своем фейсбуке в пятницу

По его мнению, "в корне неправильно противопоставлять эстонский язык существованию русской школы. Нет никаких сомнений в значимости эстонского языка для всех проживающих в Эстонии людей. Задачей русских школ всегда было хорошее знание предметов и качественное изучение эстонского языка".

"Русская школа - это не только язык обучения, но и центр поддержания и развития культурной базы. Именно культурная база человека дает ему необходимый потенциал для полноценного изучения языков, для взаимообогащающего сотрудничества в обществе и цивилизованного сосуществования", - подчеркнул он.

Кылварт изложил свою точку зрения в связи с участившимися в Эстонии призывами отказаться от обучения на русском языке и перевести все школы и дошкольные учебные заведения на преподавание на эстонском языке.

Ранее вице-спикер парламента, председатель входящей в коалицию партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер (Helir-Valdor Seeder) в своём Фейсбуке обвинил активного защитника русской школы и популярного в русскоговорящей общине Кылварта в том, что он "годами пытался помешать переходу на образование на эстонском языке в Таллине".

"Но на государственном уровне Isamaa этого не допустит", - подчеркнул Сеэдер.

Между тем в начале апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что существующее в стране двуязычное образование на эстонском и русском языках представляет опасность для эстонского языка и культуры.

"Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для эстонского языка и культуры и никак не является связующим фактором Эстонского государства", - заявила К.Кальюлайд 4 апреля на первом заседании парламента нового созыва. По ее словам, низкий уровень знания эстонского языка является одним из ключевых факторов существующей в столице и других крупных центрах социальной изоляции.