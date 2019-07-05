Мэр Таллина считает, что политики не должны заниматься вопросом русских школ

Мэр Таллина Михаил Кылварт считает, что неправильно противопоставлять эстонский язык существованию русской школы в стране и призвал вывести русскую школу из сферы интересов политиков.
"Вопрос, как учиться, должен выйти из сферы интересов политиков и оставаться в рамках педагогической системы" - написал мэр в своем фейсбуке в пятницу
По его мнению, "в корне неправильно противопоставлять эстонский язык существованию русской школы. Нет никаких сомнений в значимости эстонского языка для всех проживающих в Эстонии людей. Задачей русских школ всегда было хорошее знание предметов и качественное изучение эстонского языка".
"Русская школа - это не только язык обучения, но и центр поддержания и развития культурной базы. Именно культурная база человека дает ему необходимый потенциал для полноценного изучения языков, для взаимообогащающего сотрудничества в обществе и цивилизованного сосуществования", - подчеркнул он.
Кылварт изложил свою точку зрения в связи с участившимися в Эстонии призывами отказаться от обучения на русском языке и перевести все школы и дошкольные учебные заведения на преподавание на эстонском языке.
Ранее вице-спикер парламента, председатель входящей в коалицию партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер (Helir-Valdor Seeder) в своём Фейсбуке обвинил активного защитника русской школы и популярного в русскоговорящей общине Кылварта в том, что он "годами пытался помешать переходу на образование на эстонском языке в Таллине".
"Но на государственном уровне Isamaa этого не допустит", - подчеркнул Сеэдер.
Между тем в начале апреля президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что существующее в стране двуязычное образование на эстонском и русском языках представляет опасность для эстонского языка и культуры.
"Бессрочное продолжение двуязычной школьной системы является угрозой для эстонского языка и культуры и никак не является связующим фактором Эстонского государства", - заявила К.Кальюлайд 4 апреля на первом заседании парламента нового созыва. По ее словам, низкий уровень знания эстонского языка является одним из ключевых факторов существующей в столице и других крупных центрах социальной изоляции.
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