Вооруженная оппозиция Сирии заявляет о своих военных успехах в провинциях Идлиб и Хама

За два месяца боев в зоне деэскалации на северо-западе Сирии отряды умеренной оппозиции уничтожили не менее 900 военнослужащих правительственной армии, утверждает турецкое информационное агентств "Анадолу" со ссылкой на вооруженную оппозицию.
Представитель группировки "Армия Насра", входящей в состав Сирийской свободной армии, Мухаммед Рашид заявил агентству, что "в ходе столкновений в провинциях Идлиб и Хама армия Башара Асада и проиранские группы боевиков понесли ощутимые потери, а их наступление захлебнулось".
Рашид утверждал, что в числе убитых не менее 150 офицеров.
С мая текущего года оппозиционеры также вывели из строя свыше двух десятков танков и артиллерийских установок, сбили четыре беспилотника иранского производства, сказал Рашид.
Зона деэскалации Идлиб считается последним крупным оплотом террористов и умеренной вооруженной оппозиции. В сентябре прошлого года РФ и Турция заключили в Сочи договоренности о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Анкара взяла на себя ответственность обеспечить вывод из этой зоны тяжелых вооружений умеренной оппозиции и уход оттуда террористов. Однако к настоящему времени террористы взяли под контроль свыше 90% демилитаризованной зоны, обстреливая оттуда позиции сирийских правительственных сил.
Сирийские войска заявляют, что в этих условиях проводят операции по уничтожению террористических очагов.
Западные страны и сирийская оппозиция утверждает, что в результате этих операций сирийских войск гибнет и страдает мирное население.
По информации правозащитников, с 26 апреля до 23 июня этого года жертвами авиаударов и обстрелов в зоне деэскалации стали 487 мирных жителей, 1495 получили ранения.
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