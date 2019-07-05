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Дальнее зарубежье 05.07.2019 17:12

Ситуация с ДРСМД подрывает доверие к другим договорам с РФ - НАТО

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - исторический договор и краеугольный камень контроля над вооружениями, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Тот факт, что этот договор сейчас находится в опасности, и время, отведенное на спасение договора, истекает, это очень серьезно для контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Россия-НАТО (СРН) на уровне послов.

"Разумеется, это подрывает доверие к другим договорам", - отметил генсек НАТО.

По словам Столтенберга, ситуация с ДРСМД является очень серьезным моментом для контроля над вооружениями.

Генсек отметил, что договор не просто сокращает количество ракет, он запрещает целый класс вооружений подобного типа. США и НАТО должны реагировать.

"Если мы смиримся с тем, что безнаказанно и без каких-либо последствий можно нарушить договор, то мы подрываем доверие к другим соглашениям в области контроля над вооружениями. Так что нарушение Россией ДРСМД - это не только проблема для этого договора, но это также проблема для других договоров, доверие к которым будет подорвано. Поэтому важно реагировать, чтобы поддержать доверие к режиму контроля над вооружениями", - объяснил Столтенберг.

"Мы не можем смириться с тем, что нарушаются подобные договоры", - заявил глава Североатлантического альянса.

Отвечая на вопрос, он сказал, что НАТО по-прежнему нацелена на спасение Договора РСМД. "Я признаю, что вероятность спасения договора сокращается с каждым днем по мере того, как мы приближаемся к сроку второго августа. Но ко второму августа мы сосредоточим внимание на призывах к России вернуться до второго августа к соблюдению договора, потому что это единственный способ его спасти", - отметил Столтенберг.

Он вновь напомнил, что у НАТО имеются меры, которые альянс мог бы предпринять, "если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД".

"Россия выразила обеспокоенность в связи с имплементацией соглашения (ДОСМД)", - в то же время отметил он.

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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ДРСМД, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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