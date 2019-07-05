Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) подверг критике предоставление российской делегации права голоса в ПАСЕ.
"Возвращение парламентской делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы при невыполнении указанных в ассамблее условий подало неверный сигнал в то время, когда Россия продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии, в том числе незаконную аннексию Крыма", - заявил Рейнсалу в телефонном разговоре с новым главой МИД Дании Джеппе Кофодом (Jeppe Kofod) в пятницу.
О содержании беседы "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе эстонского МИД.
В ходе обсуждения тематики газопровода "Северный поток 2" Рейнсалу "рассказал о критическом влиянии этого проекта для безопасности, энергетической безопасности и региональной безопасности, возможных негативных влияниях в случае его реализации", отметили в МИД.
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