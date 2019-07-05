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СНГ 05.07.2019 19:36

Глава МИД Эстонии критикует возвращение России права голоса в ПАСЕ, указывает на негативные последствия реализации проекта "Северный поток - 2"

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) подверг критике предоставление российской делегации права голоса в ПАСЕ.

"Возвращение парламентской делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы при невыполнении указанных в ассамблее условий подало неверный сигнал в то время, когда Россия продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины и Грузии, в том числе незаконную аннексию Крыма", - заявил Рейнсалу в телефонном разговоре с новым главой МИД Дании Джеппе Кофодом (Jeppe Kofod) в пятницу.

О содержании беседы "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе эстонского МИД.

В ходе обсуждения тематики газопровода "Северный поток 2" Рейнсалу "рассказал о критическом влиянии этого проекта для безопасности, энергетической безопасности и региональной безопасности, возможных негативных влияниях в случае его реализации", отметили в МИД.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИД, ПАСЕ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]