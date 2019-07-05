Зеленский предлагает завершать войну и одновременно восстанавливать Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение войны в Донбассе и восстановление региона должны идти параллельно.

"Я думаю, что нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Мы обязаны это сделать параллельно: параллельно заканчивать войну и параллельно думать о наших людях и действительно восстановить Донбасс", - сказал президент в пятницу на представлении нового главы Донецкой областной администрации Павла Кириленко в Краматорске.

Зеленский сообщил, что в сентябре будет проведен бизнес-форум в Мариуполе, куда приглашены зарубежные и украинские инвесторы. "Важно инвестировать в Донбасс, чтобы на временно оккупированной территории люди видели, что страна меняется", - сказал президент Украины.

Зеленский призвал вести борьбу за умы жителей не подконтрольных Киеву территорий Донбасса. "Важно возвращение ментальное наших людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, удобное пересечение контрольных пунктов въезда и выезда. Много вопросов", - сказал президент.

Кроме того, Зеленский указал на необходимость обеспечения нормального водоснабжения на Донбассе.

"Глобальный вопрос, который поднимается, это нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический сейчас вопрос. Я общался с премьер-министром, мы хотим на уровне правительства и законодательном уровне не дать возможность в принципе отключения Донбасса от воды", - сказал Зеленский.

Он также указал на важность погашения долгов шахтерам, решения множества гуманитарных и социальных вопросов.