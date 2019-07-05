Гибралтар самостоятельно принял решение о задержании иранского танкера - власти

Гибралтар принял решение о задержании иранского танкера независимо от кого-либо, говорится в заявлении правительства этой заморской территории Великобритании.

"Правительство Гибралтара может подтвердить: все его решения были лишь прямым следствием разумных оснований полагать, что это судно нарушало санкций ЕС против Сирии", - говорится в заявлении правительства, опубликованном в Twitter.

Правительство Гибралтара подчеркнуло, что не получало "никакого политического запроса", а "решения были приняты совершенно независимо".

Накануне стало известно, что власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял нефть в Сирию, и это является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии. По данным западных СМИ, судно отправилось в Сирию из Ирана.

В связи с происшествием в МИД Ирана был вызван посол Великобритании в Тегеране.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель ранее заявлял, что Гибралтар задержал танкер Grace 1 по просьбе, которую американские власти направили Великобритании.

Гибралтар - британская заморская территория, расположенная на юге Пиренейского полуострова. Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром.