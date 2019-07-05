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Происшествия 05.07.2019 17:50

Правоохранительные органы Азербайджана изъяли около 200 религиозных книг в Баку

Правоохранительные органы Азербайджана в рамках борьбы с религиозным радикализмом изъяли в Сураханском районе Баку 180 религиозных книг, говорится в сообщении Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

"Представители Госкомитета, совместно с сотрудниками МВД и Службы государственной безопасности провели рейд около мечети поселка Гарачухур Сураханского района. Во время рейда был обнаружен факт незаконной уличной продажи религиозной литературы со стороны гражданина Кямрана Гусейнзаде", - отмечается в сообщении.

По данным комитета, во время проверок с целью экспертизы было изъято 180 книг религиозного толка. По факту ведется дополнительное расследование.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РАДИКАЛИЗМ, ЛИТЕРАТУРА, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]