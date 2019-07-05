Правоохранительные органы Азербайджана изъяли около 200 религиозных книг в Баку

Правоохранительные органы Азербайджана в рамках борьбы с религиозным радикализмом изъяли в Сураханском районе Баку 180 религиозных книг, говорится в сообщении Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

"Представители Госкомитета, совместно с сотрудниками МВД и Службы государственной безопасности провели рейд около мечети поселка Гарачухур Сураханского района. Во время рейда был обнаружен факт незаконной уличной продажи религиозной литературы со стороны гражданина Кямрана Гусейнзаде", - отмечается в сообщении.

По данным комитета, во время проверок с целью экспертизы было изъято 180 книг религиозного толка. По факту ведется дополнительное расследование.

А. Мамедов