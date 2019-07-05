Власти ЕС обсуждают выдвижение председателя Банка Англии Марка Карни на пост главы МВФ - СМИ

Власти европейских стран активно обсуждают возможность выдвижения кандидатуры главы Банка Англии Марка Карни на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.
Несмотря на то, что Карни родился в Канаде, у него есть британский и ирландский паспорта, поэтому его избрание технически позволит сохранить традицию, согласно которой руководителями фонда со штаб-квартирой в Вашингтоне на протяжении семи десятков лет являются европейцы.
Министры финансов стран ЕС могут попытаться договориться о том, чтобы выдвинуть только одного кандидата, на встрече, запланированной на начало следующей недели, сказал еще один источник. Карни определенно подходит на должность главы МВФ, однако есть и другие потенциальные кандидаты.
Между тем им будет непросто обойти 54-летнего Карни, отмечает агентство. До того, как стать главой Банка Англии, он был председателем центрального банка Канады.
Карни помог разработать нормы регулирования глобального финансового сектора, работал в канадском правительстве, получил докторскую степень в области экономики в Оксфордском университете и провел более десяти лет в Goldman Sachs Group Inc.
Карни занимает пост председателя Банка Англии с 2013 года и должен уйти в отставку в конце января 2020 года.
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